Жительница Бурятии ограбила инвалида-колясочника

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Улан-Удэ, обвиняемой в грабеже.Как сообщили в прокуратуре республики, обвиняемая проживала в Тарбагатайском районе в доме одинокой женщины-инвалида, осуществляя за ней уход. В июле 2021 года, получив отказ на просьбу дать деньги, злоумышленница выхватила из рук инвалида 7 тысяч рублей, а также телефон. С похищенным имуществом она уехала в Улан-Удэ.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, прокуратура направила в суд иск о взыскании с обвиняемой суммы ущерба.Фото: pixabay.com