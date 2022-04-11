Происшествия 11.04.2022 в 08:21

Жительница Бурятии ограбила инвалида-колясочника

Женщину разозлил отказ на просьбу дать денег
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Текст: Константин Воронов
Жительница Бурятии ограбила инвалида-колясочника
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Улан-Удэ, обвиняемой в грабеже.

Как сообщили в прокуратуре республики, обвиняемая проживала в Тарбагатайском районе в доме одинокой женщины-инвалида, осуществляя за ней уход. В июле 2021 года, получив отказ на просьбу дать деньги, злоумышленница выхватила из рук инвалида 7 тысяч рублей, а также телефон. С похищенным имуществом она уехала в Улан-Удэ.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, прокуратура направила в суд иск о взыскании с обвиняемой суммы ущерба.

Фото: pixabay.com
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