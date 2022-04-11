Из Бурятии незаконно вывезли пиломатериал на 36 млн рублей

Бурятская транспортная прокуратура выявила незаконное перемещение через таможню крупной партии древесины.«Установлено, что одним из участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированным в Бурятии, в 2020 году в адрес иностранной компании отправлено более 5 тысяч кубометров пиломатериалов из сосны. При этом данный пиломатериал был добыт лесоэкспортером незаконно. Стоимость вывезенной за пределы России древесины составила более 36 млн. рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.Прокуратура направила материалы проверки в таможню, которая возбудила в отношении руководителя организации-экспортера уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). Расследование дела находятся на контроле транспортной прокуратуры.Фото: «Номер один»