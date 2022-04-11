Происшествия 11.04.2022 в 11:19

Улан-удэнец украл из супермаркета элитный алкоголь

Злоумышленник спрятал бутылки во внутренние карманы куртки и спокойно вышел
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Текст: Константин Воронов
Улан-удэнец украл из супермаркета элитный алкоголь
Полиция Улан-Удэ раскрыла кражу элитного алкоголя из супермаркета на ул. Ботаническая.

Как рассказали в МВД Бурятии, днём 29 марта 25-летний улан-удэнец пришел в торговую точку. Зайдя в алкогольный отдел, молодой человек направился к стеллажам с дорогим алкоголем. Выбрав две бутылки коньяка и спрятав их во внутренние карманы куртки, он покинул отдел. Через некоторое время злоумышленник вернулся, взял ещё одну бутылку со стеллажа рядом с кассой магазина и затем спокойно вышел из торговой точки. Сумма ущерба составила около 19 тысяч рублей.

«Благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке, сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника по горячим следам. Похищенное частично изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.



Фото и видео: МВД Бурятии
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