Улан-удэнец украл из супермаркета элитный алкоголь

«Благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке, сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника по горячим следам. Похищенное частично изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.









Полиция Улан-Удэ раскрыла кражу элитного алкоголя из супермаркета на ул. Ботаническая.Как рассказали в МВД Бурятии, днём 29 марта 25-летний улан-удэнец пришел в торговую точку. Зайдя в алкогольный отдел, молодой человек направился к стеллажам с дорогим алкоголем. Выбрав две бутылки коньяка и спрятав их во внутренние карманы куртки, он покинул отдел. Через некоторое время злоумышленник вернулся, взял ещё одну бутылку со стеллажа рядом с кассой магазина и затем спокойно вышел из торговой точки. Сумма ущерба составила около 19 тысяч рублей.Фото и видео: МВД Бурятии