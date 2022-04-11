В Улан-Удэ жестокий убийца получил крупный срок

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летнего ранее судимого мужчины, обвиняемого в убийстве и угрозе убийством.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 23 декабря 2020 года мужчина с компанией приятелей распивал спиртное в квартире у знакомого местного жителя на бульваре Карла Маркса. Во время застолья у него с одним из собутыльников произошла ссора, в ходе которой он схватил нож и нанес им удары в живот и по ногам противника. После этого злоумышленник продолжил избивать свою жертву кулаками и ногами, повалил на пол и несколько раз прыгнул на грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.Оттащив его тело в спальню, рецидивист с приятелями в течение двух дней продолжал употреблять в квартире алкоголь. Позже к их компании присоединилась соседка, не знавшая о происшествии. 25 декабря она случайно увидела в спальне мертвеца, отчего стала кричать. Злоумышленник подбежал к женщине, нанес ей удар стеклянной бутылкой по голове, после чего принялся избивать кулаками и угрожать убийством. Спустя несколько часов, когда компания отвлеклась, женщина смогла выскочить из квартиры и убежать. Оказавшись в безопасности, она позвонила в полицию.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 14,5 годам колонии строгого режима.Фото: «Номер один»