В Бурятии зафиксирован всплеск краж автомобилей

Прокуратура Бурятии обнародовала данные о состоянии преступности за январь–март 2022 года. Как сообщили в надзорном ведомстве, за три месяца в республике зарегистрированы 4798 преступлений, что на 4,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года.Так, снизилось количество убийств и покушений на убийство (‑8%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (‑6%), краж (-1,6%), в том числе с проникновением в квартиры (-22%), разбоев (‑14%), грабежей (-4%), вымогательств (-54%), изнасилований и покушений на изнасилование (‑25%). Также сократилось число преступлений, связанных с незаконными охотой (-30%), рубками лесных насаждений (-2%), оборотом оружия (-23%) и наркотиков (-17%).В то же время возросло число краж автомобилей (+100%), угонов (+11%) и мошенничеств (+4,7%).В сравнении с аналогичным периодом 2021 года на 1,5% сократилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.Фото: pixabay.com