Происшествия 12.04.2022 в 08:26

В Бурятии зафиксирован всплеск краж автомобилей

Количество этих преступлений выросло в два раза
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии зафиксирован всплеск краж автомобилей
Прокуратура Бурятии обнародовала данные о состоянии преступности за январь–март 2022 года. Как сообщили в надзорном ведомстве, за три месяца в республике зарегистрированы 4798 преступлений, что на 4,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Так, снизилось количество убийств и покушений на убийство (‑8%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (‑6%), краж (-1,6%), в том числе с проникновением в квартиры (-22%), разбоев (‑14%), грабежей (-4%), вымогательств (-54%), изнасилований и покушений на изнасилование (‑25%). Также сократилось число преступлений, связанных с незаконными охотой (-30%), рубками лесных насаждений (-2%), оборотом оружия (-23%) и наркотиков (-17%).

В то же время возросло число краж автомобилей (+100%), угонов (+11%) и мошенничеств (+4,7%).

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года на 1,5% сократилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Фото: pixabay.com
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