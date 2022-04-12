В Бурятии «черных лесорубов» отправили за решетку

В Бурятии суд вынес приговор в отношении пятерых жителей Прибайкальского района, обвиняемых в незаконной рубке леса в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в марте 2020 года пятеро сельчан по инициативе одного из них с целью получения прибыли решили совершать незаконные рубки в Прибайкальском лесничестве.«С марта по апрель 2020 года злоумышленники незаконно заготовили 174 кубометра сосны. Ущерб лесному фонду составил 3,8 млн рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.Прибайкальский райсуд признал всех фигурантов виновными. Ранее судимый участник группы получил 4 года колонии особо режима, остальные – от 3 до 3,5 лет условно.«Не согласившись с условным осуждением участников группы, государственный обвинитель обжаловал его. Верховный суд Бурятии жалобу удовлетворил. Условное наказание осужденным отменено, они направлены в колонии общего режима», - сообщили в прокуратуре.Фото: «Номер один»