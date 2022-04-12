В Улан-Удэ на заброшенной автозаправочной станции нашли гранату

Сегодня днем в Железнодорожном районе Улан-Удэ на территории заброшенной автозаправочной станции была обнаружена граната. Прибывшие на место происшествия правоохранители и работники экстренных служб немедленно оцепили прилегающую территорию.





«Сотрудниками инженерно-технического отделения ОМОНа Росгвардии установили, что это учебная ручная граната, не содержащая взрывчатых веществ и не представляющая опасности для жизни и здоровья граждан. Находка изъята и передана полицейским», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии