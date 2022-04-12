Происшествия 12.04.2022 в 16:47

Житель Улан-Удэ поплатился жизнью за громкий звук телевизора

После расправы над собутыльником оставшиеся участники застолья продолжили пить
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ поплатился жизнью за громкий звук телевизора
В Улан-Удэ правоохранители раскрыли убийство 57-летнего мужчины, произошедшее 10 апреля в квартире одного из домов на улице Буйко. По подозрению в совершении преступления задержан 53-летний приятель покойного, который в ходе допроса дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в квартире проживали четверо мужчин: хозяин и три его знакомых, не имевших своего жилья. Вместе они злоупотребляли алкоголем. Вечером 10 апреля во время употребления спиртного между двумя собутыльниками из-за незначительного спора по поводу громкости звука телевизора произошла ссора. В ее ходе один из них схватил нож и нанес им несколько ударов в грудь, плечо и бедро противника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

После этого злоумышленник вместе с хозяином жилища продолжили застолье. Позднее в квартиру с работы вернулся четвертый мужчина, который единственный из их компании трудился и стремился измениться в лучшую сторону. Обнаружив в комнате покойника, он вызвал полицию.  

«В настоящее время задержанному уже предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о заключении его под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 13 по 19 апреля

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