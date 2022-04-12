Житель Улан-Удэ поплатился жизнью за громкий звук телевизора

В Улан-Удэ правоохранители раскрыли убийство 57-летнего мужчины, произошедшее 10 апреля в квартире одного из домов на улице Буйко. По подозрению в совершении преступления задержан 53-летний приятель покойного, который в ходе допроса дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в квартире проживали четверо мужчин: хозяин и три его знакомых, не имевших своего жилья. Вместе они злоупотребляли алкоголем. Вечером 10 апреля во время употребления спиртного между двумя собутыльниками из-за незначительного спора по поводу громкости звука телевизора произошла ссора. В ее ходе один из них схватил нож и нанес им несколько ударов в грудь, плечо и бедро противника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.После этого злоумышленник вместе с хозяином жилища продолжили застолье. Позднее в квартиру с работы вернулся четвертый мужчина, который единственный из их компании трудился и стремился измениться в лучшую сторону. Обнаружив в комнате покойника, он вызвал полицию.«В настоящее время задержанному уже предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о заключении его под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии