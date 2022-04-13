Происшествия 13.04.2022 в 09:56

В Улан-Удэ ночной гонщик впечатался в отбойник

Водитель и три его пассажира получили травмы
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ ночной гонщик впечатался в отбойник
Крупное ДТП произошло сегодня около 3 часов ночи в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 21-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» в районе дома № 24 по улице Полевая в поселке Исток врезался в отбойник.

«В результате аварии водитель и три пассажира (парни 18-20 лет) получили травмы различной степени тяжести. Водительских прав у виновника ДТП не было», - рассказали в Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Бурятии
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