В Улан-Удэ ночной гонщик впечатался в отбойник

Крупное ДТП произошло сегодня около 3 часов ночи в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 21-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» в районе дома № 24 по улице Полевая в поселке Исток врезался в отбойник.«В результате аварии водитель и три пассажира (парни 18-20 лет) получили травмы различной степени тяжести. Водительских прав у виновника ДТП не было», - рассказали в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии