В Бурятии суточный прирост COVID-19 упал почти до 50

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 135 299. Это на 52 больше, чем было во вторник. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 795). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 986 человек за последние сутки – один (младше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 47 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получают лечение 254 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 184. За предыдущие сутки госпитализирован 31 пациент.В отделениях реанимации находятся 54 пациента (из них старше 65 лет – 40), на ИВЛ –13 пациентов (из них старше 65 – 9), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 7.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 318 коек: занято – 254, свободно – 64 койки. Занятость коечного фонда составляет 79,9%.На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 383 человека.Выздоровели от коронавируса 131 562 (+98) человек, дополнительно снято с наблюдения – 114.В республике всего первично привиты коронавируса 498 637 человек (69,3 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 473 708 человек (65,8 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 159 351 человек, завершили - 146 287 человек.Фото: pixabay.com.