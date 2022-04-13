Происшествия 13.04.2022 в 09:58

В Бурятии суточный прирост COVID-19 упал почти до 50

В больницах остаются 254 пациента, амбулаторное лечение проходят  383 человека
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Текст: Номер один
В Бурятии суточный прирост COVID-19 упал почти до 50
Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 135 299. Это на 52 больше, чем было во вторник. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 795). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 986  человек за последние сутки – один (младше 65 лет),  сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 47 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получают лечение 254 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 184. За предыдущие сутки госпитализирован 31 пациент.

В отделениях реанимации находятся 54 пациента (из них старше 65 лет – 40), на ИВЛ –13 пациентов (из них старше 65 – 9), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 7.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 318 коек: занято – 254, свободно – 64 койки. Занятость коечного фонда составляет 79,9%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся  383 человека.

Выздоровели от коронавируса  131 562 (+98) человек, дополнительно снято  с наблюдения – 114.

В республике всего первично привиты коронавируса 498 637 человек (69,3 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 473 708  человек (65,8 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 159 351 человек, завершили - 146 287 человек.


Фото: pixabay.com.
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