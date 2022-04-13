Происшествия 13.04.2022 в 12:29

В Улан-Удэ разыскивают 32-летнюю женщину

С января горожанка не выходит на связь с родственниками
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ разыскивают 32-летнюю женщину
В Улан-Удэ полицейские разыскивают 32-летнюю Валентину Федорову, которая с января этого года не выходит на связь с родственниками.

Приметы: европейской внешности, на вид 35 лет, рост 175 см., полного телосложения, волосы темные, стрижка каре.

Была одета в шапку меховую темного цвета, пуховик красного цвета, штаны темного цвета, черные ботинки. При себе имела сумку коричневого цвета.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемой МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-914-833-13-40, 8-983-533-62-05, 8 (3012) 29-58-73.
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