Происшествия 13.04.2022 в 13:06

В Улан-Удэ «минеры» едва не сорвали совещание о праздновании 9 мая

Его пришлось перенести в другое место
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ «минеры» едва не сорвали совещание о праздновании 9 мая
Сегодня утром правоохранители Улан-Удэ вновь получили сообщения о «заминировании» железнодорожного вокзала, аэропорта и здания мэрии города.

Как сообщил в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, в здание администрации незамедлительно прибыли правоохранительные и экстренные службы, все сотрудники дисциплинированно и без паники оставили свои рабочие места, вышли на улицу на безопасное расстояние от здания.
 
«Сегодня в 10 утра у нас было запланировано большое межведомственное совещание по организации мероприятий к 9 мая. Так как проверка здания на возможное заминирование занимает несколько часов, оперативно приняли решение провести совещание в конференц-зале Национальной библиотеки. Совещание началось в срок, об итогах расскажу позже», - рассказал Игорь Шутенков.

Отметим, последнее время сообщения о заминировании различных объектов в Улан-Удэ поступают регулярно. Так, 8 апреля неизвестные сообщили об угрозе взрыва в БГУ, аэропорте и железнодорожном вокзале. Также сообщалось о минировании нескольких автозаправочных комплексов города.

Фото: телеграмм канал Игоря Шутенкова

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