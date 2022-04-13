Происшествия 13.04.2022 в 13:06
В Улан-Удэ «минеры» едва не сорвали совещание о праздновании 9 мая
Его пришлось перенести в другое место
Текст: Константин Воронов
Сегодня утром правоохранители Улан-Удэ вновь получили сообщения о «заминировании» железнодорожного вокзала, аэропорта и здания мэрии города.
Как сообщил в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, в здание администрации незамедлительно прибыли правоохранительные и экстренные службы, все сотрудники дисциплинированно и без паники оставили свои рабочие места, вышли на улицу на безопасное расстояние от здания.
«Сегодня в 10 утра у нас было запланировано большое межведомственное совещание по организации мероприятий к 9 мая. Так как проверка здания на возможное заминирование занимает несколько часов, оперативно приняли решение провести совещание в конференц-зале Национальной библиотеки. Совещание началось в срок, об итогах расскажу позже», - рассказал Игорь Шутенков.
Отметим, последнее время сообщения о заминировании различных объектов в Улан-Удэ поступают регулярно. Так, 8 апреля неизвестные сообщили об угрозе взрыва в БГУ, аэропорте и железнодорожном вокзале. Также сообщалось о минировании нескольких автозаправочных комплексов города.
Фото: телеграмм канал Игоря Шутенкова
Как сообщил в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, в здание администрации незамедлительно прибыли правоохранительные и экстренные службы, все сотрудники дисциплинированно и без паники оставили свои рабочие места, вышли на улицу на безопасное расстояние от здания.
«Сегодня в 10 утра у нас было запланировано большое межведомственное совещание по организации мероприятий к 9 мая. Так как проверка здания на возможное заминирование занимает несколько часов, оперативно приняли решение провести совещание в конференц-зале Национальной библиотеки. Совещание началось в срок, об итогах расскажу позже», - рассказал Игорь Шутенков.
Отметим, последнее время сообщения о заминировании различных объектов в Улан-Удэ поступают регулярно. Так, 8 апреля неизвестные сообщили об угрозе взрыва в БГУ, аэропорте и железнодорожном вокзале. Также сообщалось о минировании нескольких автозаправочных комплексов города.
Фото: телеграмм канал Игоря Шутенкова
Тегитеррор