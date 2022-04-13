Происшествия 13.04.2022 в 14:10
Саперы не нашли заложенных бомб в мэрии и на вокзале Улан-Удэ
Очередные сообщения о минировании оказались ложными
Текст: Константин Воронов
Саперы Росгвардии Бурятии завершили осмотр объектов, о минировании которых неизвестные сообщили сегодня утром.
Напомним, утром правоохранители Улан-Удэ получили сообщения о заминировании железнодорожного вокзала, аэропорта и здания мэрии города. В администрации к этому времени как раз планировали проводить большое межведомственное совещание по организации мероприятий к 9 мая. Из-за объявленной эвакуации чиновникам пришлось собраться в конференц-зале Национальной библиотеки.
Фото: Росгвардия Бурятии
«Предметов, представляющих угрозу безопасности граждан, не обнаружено. По предварительным данным, поступившие сообщения носят фейковый характер. Но в любом случае на подобные сообщения выезжают сотрудники экстренных служб, чтобы проверить информацию», - пояснили в Росгвардии.
Напомним, утром правоохранители Улан-Удэ получили сообщения о заминировании железнодорожного вокзала, аэропорта и здания мэрии города. В администрации к этому времени как раз планировали проводить большое межведомственное совещание по организации мероприятий к 9 мая. Из-за объявленной эвакуации чиновникам пришлось собраться в конференц-зале Национальной библиотеки.
Фото: Росгвардия Бурятии
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