Саперы не нашли заложенных бомб в мэрии и на вокзале Улан-Удэ

«Предметов, представляющих угрозу безопасности граждан, не обнаружено. По предварительным данным, поступившие сообщения носят фейковый характер. Но в любом случае на подобные сообщения выезжают сотрудники экстренных служб, чтобы проверить информацию», - пояснили в Росгвардии.



