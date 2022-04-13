Происшествия 13.04.2022 в 17:47
В Бурятии в сгоревшем доме нашли тело 85-летней женщины
Обстоятельства происшествия сейчас выясняются
Текст: Константин Воронов
13 апреля в улусе Нуган Тункинского района произошел пожар в жилом доме. К моменту прибытия огнеборцев он был полностью охвачен огнем.
«В ходе тушения внутри дома найдено тело 85-летней женщины. В результате пожара выгорели дом и веранда на площади 54 кв.м. Причина возгорания устанавливается», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«В ходе тушения внутри дома найдено тело 85-летней женщины. В результате пожара выгорели дом и веранда на площади 54 кв.м. Причина возгорания устанавливается», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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