В Бурятии в сгоревшем доме нашли тело 85-летней женщины

13 апреля в улусе Нуган Тункинского района произошел пожар в жилом доме. К моменту прибытия огнеборцев он был полностью охвачен огнем.«В ходе тушения внутри дома найдено тело 85-летней женщины. В результате пожара выгорели дом и веранда на площади 54 кв.м. Причина возгорания устанавливается», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС