В Бурятии ищут тело женщины, утонувшей на реке Чикой

В Кяхтинском районе спасатели приступили к поиску тела 66-летней жительницы села Шарагол, предположительно, утонувшей на реке Чикой 13 апреля. В поисковых работах также участвуют сотрудники администрации района и пограничного управления УФСБ по РБ.В МЧС Бурятии напомнили, что первые случаи гибели людей на воде в Бурятии были зарегистрированы на прошлой неделе. В минувший четверг с интервалом в несколько часов произошло два трагических происшествия. Первой погибшей оказалась 11-летняя девочка, которая провалилась под лед на реке Уда в Улан-Удэ. В этот же день в Селенгинском районе мужчина на велосипеде провалился под лед на озере Гусиное. Прибывшие на место спасатели извлекли велосипедиста на берег и передали врачам скорой, однако спасти мужчину не удалось.Фото: МЧС Бурятии