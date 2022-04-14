Происшествия 14.04.2022 в 08:47

В Улан-Удэ продавец салона связи торговал данными абонентов

Он продал неизвестному лицу сведения о входящих и исходящих звонках
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ продавец салона связи торговал данными абонентов
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего продавца-консультанта салона сотовой связи. Он обвинялся в совершении восьми преступлений, предусмотренных статьями «нарушение тайны телефонных переговоров», «неправомерный доступ к компьютерной информации» и «незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну».

«Обвиняемый, используя служебное положение, получил из базы данных оператора сотовой связи сведения о входящих и исходящих телефонных соединениях абонентов. Нарушив тайну телефонных переговоров восьми граждан, он перенаправил информацию неустановленному лицу за денежное вознаграждение в сумме 19,6 тыс. рублей», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы условно.

Фото: pixabay.com
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