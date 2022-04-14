В Улан-Удэ продавец салона связи торговал данными абонентов

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего продавца-консультанта салона сотовой связи. Он обвинялся в совершении восьми преступлений, предусмотренных статьями «нарушение тайны телефонных переговоров», «неправомерный доступ к компьютерной информации» и «незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну».«Обвиняемый, используя служебное положение, получил из базы данных оператора сотовой связи сведения о входящих и исходящих телефонных соединениях абонентов. Нарушив тайну телефонных переговоров восьми граждан, он перенаправил информацию неустановленному лицу за денежное вознаграждение в сумме 19,6 тыс. рублей», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал подсудимого виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы условно.Фото: pixabay.com