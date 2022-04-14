В Улан-Удэ пьяный водитель покалечил пожилого человека

Крупное ДТП произошло вечером 13 апреля в пригороде Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 37-летний водитель автомобиля «Тойота Марк Х», следуя со стороны поселка Николаевский в направлении Улан-Удэ, выехал на «встречку» и врезался в «Тойоту Филдер».В результате аварии 62-летний водитель «Филдера» получил травмы. Как уточнили в Госавтоинспекции, виновник столкновения был пьян.Фото: паблик «Весь Улан-Удэ»