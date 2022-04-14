Происшествия 14.04.2022 в 11:51
В Улан-Удэ пьяный водитель покалечил пожилого человека
Крупное ДТП произошло в пригороде столицы Бурятии
Текст: Константин Воронов
Крупное ДТП произошло вечером 13 апреля в пригороде Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 37-летний водитель автомобиля «Тойота Марк Х», следуя со стороны поселка Николаевский в направлении Улан-Удэ, выехал на «встречку» и врезался в «Тойоту Филдер».
В результате аварии 62-летний водитель «Филдера» получил травмы. Как уточнили в Госавтоинспекции, виновник столкновения был пьян.
Фото: паблик «Весь Улан-Удэ»
В результате аварии 62-летний водитель «Филдера» получил травмы. Как уточнили в Госавтоинспекции, виновник столкновения был пьян.
Фото: паблик «Весь Улан-Удэ»
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