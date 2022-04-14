В Улан-Удэ вор оставил три многоквартирных дома без заземления

Полиция Улан-Удэ задержала подозреваемого в краже кабеля в многоквартирных домах по улице Ключевской.«Сообщение о преступление поступило от работника электроснабжающей организации. Он пояснил, что к ним обратились жители одного их многоквартирных домов по поводу перебоев в подаче электроэнергии. Выехав на место, возле электрощита работники обнаружили мужчину, который увидев их, убежал. Тогда и был обнаружен факт среза электрокабеля», - рассказали МВД Бурятии.Задержанным оказался 31-летний житель Октябрьского района. Известно, что мужчина похитил в трех многоквартирных домах около 100 метров электрокабеля, служащего для заземления и защиты людей, животных от поражения электрическим током.Электрокабель злоумышленник сдал в пункт приема металла. Ущерба составил 124 тысячи рублей.По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.Фото: pixabay.com