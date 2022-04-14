Происшествия 14.04.2022 в 12:42

В Улан-Удэ вор оставил три многоквартирных дома без заземления

Злоумышленник похитил около 100 метров электрокабеля
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ вор оставил три многоквартирных дома без заземления
Полиция Улан-Удэ задержала подозреваемого в краже кабеля в многоквартирных домах по улице Ключевской.

«Сообщение о преступление поступило от работника электроснабжающей организации. Он пояснил, что к ним обратились жители одного их многоквартирных домов по поводу перебоев в подаче электроэнергии. Выехав на место, возле электрощита работники обнаружили мужчину, который увидев их, убежал. Тогда и был обнаружен факт среза электрокабеля», - рассказали МВД Бурятии.

Задержанным оказался 31-летний житель Октябрьского района. Известно, что мужчина похитил в трех многоквартирных домах около 100 метров электрокабеля, служащего для заземления и защиты людей, животных от поражения электрическим током.

Электрокабель злоумышленник сдал в пункт приема металла. Ущерба составил 124 тысячи рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Фото: pixabay.com
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