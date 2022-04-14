Происшествия 14.04.2022 в 12:51

В Бурятии ликвидировали лесной пожар

Он возник из-за неосторожного обращения с огнём
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии ликвидировали лесной пожар
pixabay.com
13 апреля в Заиграевском районе из-за неосторожного обращения с огнём возник лесной пожар. На тушении работало 16 человек из числа лесной охраны, задействовано 4 единицы лесопожарной техники. Площадь, пройденная огнём, составила 0,05 га.

"Возгорание ликвидировано. На утро 14 апреля новых лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано", - сообщили в пресс-службе РАЛХ.
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