В Бурятии ликвидировали лесной пожар

13 апреля в Заиграевском районе из-за неосторожного обращения с огнём возник лесной пожар. На тушении работало 16 человек из числа лесной охраны, задействовано 4 единицы лесопожарной техники. Площадь, пройденная огнём, составила 0,05 га."Возгорание ликвидировано. На утро 14 апреля новых лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано", - сообщили в пресс-службе РАЛХ.