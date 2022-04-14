Происшествия 14.04.2022 в 15:16
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла
Его эпицентр находился в 14 км юго-восточней от поселка Янчукан
Текст: Константин Воронов
Сегодня в МЧС Бурятии от сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН в Иркутске поступила информация о землетрясении в Северо-Байкальском районе. Оно произошло в 11.43 местного времени. Магнитуда землетрясения составила 4,8 балла, эпицентр находился в 14 км юго-восточней от поселка Янчукан.
«По предварительной информации, ощущались слабые толчки в поселке Янчукан. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС.
Фото: seis-bykl.ru
«По предварительной информации, ощущались слабые толчки в поселке Янчукан. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС.
Фото: seis-bykl.ru
Тегиземлетрясение