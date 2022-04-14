В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла

Сегодня в МЧС Бурятии от сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН в Иркутске поступила информация о землетрясении в Северо-Байкальском районе. Оно произошло в 11.43 местного времени. Магнитуда землетрясения составила 4,8 балла, эпицентр находился в 14 км юго-восточней от поселка Янчукан.«По предварительной информации, ощущались слабые толчки в поселке Янчукан. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС.Фото: seis-bykl.ru