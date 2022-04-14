Происшествия 14.04.2022 в 15:16

В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла

Его эпицентр находился в 14 км юго-восточней от поселка Янчукан
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла
Сегодня в МЧС Бурятии от сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН в Иркутске поступила информация о землетрясении в Северо-Байкальском районе. Оно произошло в 11.43 местного времени. Магнитуда землетрясения составила 4,8 балла, эпицентр находился в 14 км юго-восточней от поселка Янчукан.

«По предварительной информации, ощущались слабые толчки в поселке Янчукан. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС.

Фото: seis-bykl.ru
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