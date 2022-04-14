В Улан-Удэ эвакуировали школу №18

Сегодня в Улан-Удэ эвакуировали учеников второй смены в 18-й школе. По сообщениям учеников, в кабинете русского языка произошло задымление. Однако подтверждение этого факта в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии пока не дали.Тем не менее, по данным "Номер один", ученики покинули свои классы, оставив все учебники на месте и даже не успев одеться. Последние уроки в школе отменены.