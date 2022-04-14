Происшествия 14.04.2022 в 17:17

В Улан-Удэ эвакуировали школу №18

Ученики сообщают о возможном возгорании в учебном заведении
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ эвакуировали школу №18
"Номер один"
Сегодня в Улан-Удэ эвакуировали учеников второй смены в 18-й школе. По сообщениям учеников, в кабинете русского языка произошло задымление. Однако подтверждение этого факта в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии пока не дали.

Тем не менее, по данным "Номер один", ученики покинули свои классы, оставив все учебники на месте и даже не успев одеться. Последние уроки в школе отменены.
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с 13 по 19 апреля

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