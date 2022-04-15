Житель Бурятии пытался спасти полицейского от «уголовки»

В Курумканском районе Бурятии рассмотрение уголовного дела в отношении полицейского, обвиняемого в совершении преступления против интересов государственной службы, обернулось еще одним уголовным делом.Как сообщили в прокуратуре республики, на суде потерпевший по делу, предупрежденный об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, сообщил суду ложные сведения.«С целью помочь избежать уголовной ответственности обвиняемому, он изменил показания, которые давал в ходе следствия. Гражданин рассказал о непричастности подсудимого к совершенному преступлению и обвинил в этом двух других лиц», - рассказали в надзорном ведомстве.Прокуратура района провела по данному факту проверку. По ее итогам их в отношении потерпевшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого преступления). Расследование дела продолжается.Фото: «Номер один»