Происшествия 15.04.2022 в 10:25
Житель Бурятии пытался спасти полицейского от «уголовки»
Теперь мужчина сам пойдет под суд за дачу ложных показаний
Текст: Константин Воронов
В Курумканском районе Бурятии рассмотрение уголовного дела в отношении полицейского, обвиняемого в совершении преступления против интересов государственной службы, обернулось еще одним уголовным делом.
Как сообщили в прокуратуре республики, на суде потерпевший по делу, предупрежденный об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, сообщил суду ложные сведения.
«С целью помочь избежать уголовной ответственности обвиняемому, он изменил показания, которые давал в ходе следствия. Гражданин рассказал о непричастности подсудимого к совершенному преступлению и обвинил в этом двух других лиц», - рассказали в надзорном ведомстве.
Прокуратура района провела по данному факту проверку. По ее итогам их в отношении потерпевшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого преступления). Расследование дела продолжается.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в прокуратуре республики, на суде потерпевший по делу, предупрежденный об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, сообщил суду ложные сведения.
«С целью помочь избежать уголовной ответственности обвиняемому, он изменил показания, которые давал в ходе следствия. Гражданин рассказал о непричастности подсудимого к совершенному преступлению и обвинил в этом двух других лиц», - рассказали в надзорном ведомстве.
Прокуратура района провела по данному факту проверку. По ее итогам их в отношении потерпевшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого преступления). Расследование дела продолжается.
Фото: «Номер один»
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