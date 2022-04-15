В Бурятии опубликовали видео нападения на АЗС

«Выйти на след злоумышленников помогли записи с камер наружного наблюдения, установленных на АЗС, которыми запечатлен регистрационный знак микроавтобуса нападавших. Задержание мужчин производилось сотрудниками полиции при силовой поддержке ОМОНа Росгвардии», - сообщили в Следственном комитете.









Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей Улан-Удэ, 31 и 23 лет, обвиняемых в разбое с применение оружия.Как сообщили в следственном ведомстве, ночью 14 ноября 2021 года обвиняемые, вооруженные топором и охотничьим ружьем модели «БМ», приехали на микроавтобусе к автозаправочной станции в селе Эрхирик. Выбрав подходящий момент, они ворвались внутрь, при помощи топора разбили стекло в операторское помещение, после чего проникли в кассовую зону, где напали на кассира и находившуюся с ней несовершеннолетнюю сестру. Один из нападавших, угрожая оружием и применяя насилие, заставил потерпевших лечь на пол. В это же время его соучастник похитил из кассы 8400 рублей, после чего обвиняемые скрылись.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото и видео: Следственный комитет Бурятии