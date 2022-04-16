Происшествия 16.04.2022 в 18:02

Заместитель мэра Улан-Удэ тушил пожар

На Верхней Березовке загорелся дом, огонь перекинулся на лес
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Текст: Константин Воронов
Заместитель мэра Улан-Удэ тушил пожар
Сегодня на Верхней Березовке в Улан-Удэ произошло возгорание недостроенного дома, огонь перекинулся на лес. Площадь пожара составила почти 3 гектара. Возгорание тушили несколько часов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в тушении лесного пожара принимали участие сотрудники Городского лесничества, МЧС, манёвренная группа и поисково-спасательная служба управления по ЧС, а также добровольцы. Всего было задействовано 30 человек, включая заместителя мэра – председателя Комитета городского хозяйства Сергея Гашева, и 5 единиц техники.


На данный момент пожар локализован.

- Уважаемые жители, пожароопасный период, пожалуйста, не разжигайте костры, палы не делайте, вот к чему приводит бездумное обращение с огнем, – обратился к горожанам Сергей Гашев.


Напомним, с 12 апреля по 1 мая запрещается пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса Улан-Удэ. Исключением являются работы, проводимые специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров, аварийно-спасательные работы, а также воспроизводство лесов и уход за ними.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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