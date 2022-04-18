Пять человек погибли на Селенгинском ЦКК в Бурятии

17 апреля на территории Селенгинского целлюлозно-картонного комбината погибли пять работников: двое мужчин и трое женщин, еще одна работница предприятия в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Расследованием происшествия занялся Следственный комитет Бурятии, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц).По данным следствия, на территории комбината в помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация неизвестного газа, вдыхание которого вызвало гибель пяти работников предприятия, находившихся внутри. Еще одна женщина смогла самостоятельно покинуть помещение, однако из-за действия токсичных веществ ей потребовалась врачебная помощь.«В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, где фиксируются все следы преступления, а также изымаются необходимые документы, имеющие значение для уголовного дела. Также проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств трагедии и установление конкретных виновных лиц. Для определения точной причины смерти людей будут назначены и проведены судебно-медицинские экспертизы», - сообщили в Следственном комитете.Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил глубокие соболезнования всем родным и близким погибших.«Для разбора ситуации и оказания помощи родственникам пострадавших создана специальная комиссия, которую возглавил зампред по вопросам безопасности Петр Мордовской. Необходимо провести объективное расследование и разобраться в причинах трагедии. Сейчас на месте работают МЧС, МВД, медицинские службы. Работодатель должен оказать помощь и выплатить компенсацию родным и близким погибших. Со стороны правительства республики помощь будет», - написал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.Фото: Следственный комитет Бурятии