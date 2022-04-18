Происшествия 18.04.2022 в 08:30

В аэропорту Улан-Удэ едва не умер пассажир

Мужчину удалось реанимировать благодаря грамотным действиям медсестры
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Текст: Константин Воронов
В аэропорту Улан-Удэ едва не умер пассажир
Директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев сообщил о происшествии, которое случилось в воздушной гавани 14 апреля. Как рассказал Гармаев, в этот день в зале прилета одному из пассажиров внезапно стало плохо. Он потерял сознание, произошла остановка сердца.

На помощь пассажиру пришла дежурная медсестра. Она оказала мужчине неотложную помощь: провела сердечно-легочную реанимацию, непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Пассажира удалось реанимировать, к этому моменту в аэропорт уже прибыла скорая помощь.

«Мужчина лежал на полу, без признаков жизни. Не нащупав пульса и дыхания, я начала сердечно-легочную реанимацию. После нескольких таких действий мужчина стал дышать самостоятельно, кожные покровы пришли в норму. В этот момент подошла скорая медицинская помощь, и пациента госпитализировали. Я думаю, что каждый медицинский работник на моем месте поступил бы точно также», - рассказала медсестра.

Фото: «Номер один»
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