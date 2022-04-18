Житель Улан-Удэ пытался избежать наказания за убийство

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 5 октября 2021 года мужчина распивал спиртное с сожительницей в комнате общежития на улице Октябрьская в Улан-Удэ. Спустя некоторое время между ними из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения возникла ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и нанес им несколько ударов сожительнице в живот и шею. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. Затем злоумышленник сам себе ножом причинил ранения живота. В это время из-за доносившихся криков соседи вызвали полицию, после чего на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.«В ходе расследования преступления мужчина настаивал на версии о самообороне, заявляя, что ранения ему причинила сожительница, которая напала на него с ножом, поэтому он вынужден был защищаться. Его версия была проверена, но не нашла своего объективного подтверждения. Наоборот, доводы мужчины опровергались показаниями свидетелей, а также заключениями медико-криминалистических и ряда других экспертиз», - сообщили в следственном ведомстве.Суд признал мужчину виновным и с учетом предыдущих судимостей приговорил его к 10 годам колонии строгого режима.Фото: pixabay.com