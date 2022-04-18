В пригороде Улан-Удэ фура переехала пешехода

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля «Скания», следуя по федеральной автодороге «Иркутск – Чита», на отвороте в поселок Тулунжа переехал 58-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. От полученных травм пешеход скончался на месте.











Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного наезда, случившегося сегодня около 7 часов утра в пригороде Улан-Удэ.«В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в Госавтоинспекции.Фото и видео: ГИБДД Бурятии