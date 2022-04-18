За выходные в Бурятии на дорогах пострадали три мотоциклиста

В минувшие выходные в Бурятии участились случаи ДТП с мотоциклистами. Так, за два дня зарегистрировано три происшествия с любителями быстрой езды.В субботу днем в Улан-Удэ 34-летний водитель мопеда «Рэйсер» без прав, следуя по ул. Ключевской не справился с управлением и совершил наезд на препятствие и перевернулся. В результате ДТП мужчина с многочисленными травмами доставлен в больницу.Вечером в Улан-Удэ на ул. Мокрова 35-летний водитель горного мотоцикла не предоставил преимущества в движении и врезался в «Тойота Алион» под управлением водителя 1984 года рождения. В результате ДТП мотоциклист с переломом бедра госпитализирован в медицинское учреждение.В воскресенье в Иволгинском районе 64-летний водитель автомобиля «Тойота», следуя со стороны г. Улан-Удэ в направлении г. Кяхта на перекрестке не уступил двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу «Рэйсер Эндуро 200» под управлением водителя 1989 года рождения без прав. В результате ДТП мотоциклист получил травмы, а после осмотра и оказания медицинской помощи был отпущен домой.