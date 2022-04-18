Происшествия 18.04.2022 в 10:06
Жителю Улан-Удэ после покупки дома пришлось вызывать саперов
Прежние владельцы оставили ему «в подарок» боевой снаряд
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ взрывотехники ОМОНа Росгвардии выезжали на обследование снаряда, найденного в СНТ «Сибиряк». Опасный предмет обнаружил новый хозяин дома в ходе уборки территории. Мужчина сразу вызвал правоохранителей.
«Прибывшие сотрудники группы разминирования ОМОНа в ходе обследования установили, что найденный предмет является 85-мм снарядом, подверженным коррозии. Находка передана для дальнейшей утилизации», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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