Жителю Улан-Удэ после покупки дома пришлось вызывать саперов

В Улан-Удэ взрывотехники ОМОНа Росгвардии выезжали на обследование снаряда, найденного в СНТ «Сибиряк». Опасный предмет обнаружил новый хозяин дома в ходе уборки территории. Мужчина сразу вызвал правоохранителей.





«Прибывшие сотрудники группы разминирования ОМОНа в ходе обследования установили, что найденный предмет является 85-мм снарядом, подверженным коррозии. Находка передана для дальнейшей утилизации», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии