В Бурятии водитель "Хонды" покалечил ребенка

ДТП с наездом на ребенка произошло 16 апреля в обед в Заиграевском районе. 33-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд», следуя в СНТ «Солнечный» совершил наезд на ребенка 2012 года рождения."В результате ДТП мальчик с тяжелыми травмами госпитализирован в ДРКБ", - сообщили в ГИБДД Бурятии.