Происшествия 18.04.2022 в 10:11
В Бурятии водитель "Хонды" покалечил ребенка
Мальчика 2012 года рождения с тяжелыми травмами госпитализировали в ДРКБ
Текст: Нина Павлова
ДТП с наездом на ребенка произошло 16 апреля в обед в Заиграевском районе. 33-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд», следуя в СНТ «Солнечный» совершил наезд на ребенка 2012 года рождения.
"В результате ДТП мальчик с тяжелыми травмами госпитализирован в ДРКБ", - сообщили в ГИБДД Бурятии.
"В результате ДТП мальчик с тяжелыми травмами госпитализирован в ДРКБ", - сообщили в ГИБДД Бурятии.
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