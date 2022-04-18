Происшествия 18.04.2022 в 10:57
В Кабанском районе Бурятии объявлен траур
Руководство Селенгинского ЦКК сообщило, что окажет помощь семьям погибших
Текст: Константин Воронов
С сегодняшнего дня и до 22 апреля в Кабанском районе Бурятии объявлен траур по погибшим работникам Селенгинского ЦКК. Об этом сообщил глава района Алексей Сокольников, передает «Кабанск-инфо. 24/7».
«Вчера на Селенгинском ЦКК произошло чрезвычайное происшествие. Погибли пять человек. Следственным комитетом будет проведено объективное расследование и установлены все причины этой ужасной трагедии. На правительственном уровне создана комиссия по оказанию помощи родным пострадавших. Мы глубоко скорбим и разделяем боль утраты. Выражаем искреннее соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата», - заявил Алексей Сокольников.
Соболезнования родным и близким погибших также выразила гендиректор Селенгинского ЦКК Лилия Деева.
«С глубокой скорбью сообщаю о трагической гибели работников комбината. Горько сознавать, что не стало наших коллег, родных и близких людей. Коллектив комбината и я лично, приношу самые глубокие соболезнования и слова поддержки. Вечная память всем погибшим. С нашей стороны семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь. В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств трагедии», - сказала она.
Напомним, 17 апреля на территории Селенгинского целлюлозно-картонного комбината погибли пять работников: двое мужчин и трое женщин, еще одна работница предприятия в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Расследованием происшествия занялся Следственный комитет Бурятии, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц).
По данным следствия, на территории комбината в помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация неизвестного газа, вдыхание которого вызвало гибель пяти работников предприятия, находившихся внутри. Еще одна женщина смогла самостоятельно покинуть помещение, однако из-за действия токсичных веществ ей потребовалась врачебная помощь.
Помимо Следственного комитета, к проверке происшествия подключилась и прокуратура Бурятии.
«Прокуратурой республики организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, в том числе в сфере охраны труда. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Кабанского района. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. По факту нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть двух и более лиц, следственным органом возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования уголовного дела прокурором республики поставлены на контроль», - сообщили в надзорном ведомстве.
Что касается состояния выжившей 37-летней женщины, то сейчас ей ничего не угрожает.
«Вчера в Кабанскую ЦРБ поступила женщина 1984 г.р. с подозрением на воздействие неизвестным ядом. Проведено обследование, специализированный осмотр. Признаков отравления не выявлено. Основные симптомы соответствовали гипертоническому кризу. На данный момент состояние пациента удовлетворительное, женщина находится под медицинским наблюдением, проходит соответствующее лечение», - сообщили в Кабанской ЦРБ.
Фото: «Номер один»
«Вчера на Селенгинском ЦКК произошло чрезвычайное происшествие. Погибли пять человек. Следственным комитетом будет проведено объективное расследование и установлены все причины этой ужасной трагедии. На правительственном уровне создана комиссия по оказанию помощи родным пострадавших. Мы глубоко скорбим и разделяем боль утраты. Выражаем искреннее соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата», - заявил Алексей Сокольников.
Соболезнования родным и близким погибших также выразила гендиректор Селенгинского ЦКК Лилия Деева.
«С глубокой скорбью сообщаю о трагической гибели работников комбината. Горько сознавать, что не стало наших коллег, родных и близких людей. Коллектив комбината и я лично, приношу самые глубокие соболезнования и слова поддержки. Вечная память всем погибшим. С нашей стороны семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь. В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств трагедии», - сказала она.
Напомним, 17 апреля на территории Селенгинского целлюлозно-картонного комбината погибли пять работников: двое мужчин и трое женщин, еще одна работница предприятия в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Расследованием происшествия занялся Следственный комитет Бурятии, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц).
По данным следствия, на территории комбината в помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация неизвестного газа, вдыхание которого вызвало гибель пяти работников предприятия, находившихся внутри. Еще одна женщина смогла самостоятельно покинуть помещение, однако из-за действия токсичных веществ ей потребовалась врачебная помощь.
Помимо Следственного комитета, к проверке происшествия подключилась и прокуратура Бурятии.
«Прокуратурой республики организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, в том числе в сфере охраны труда. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Кабанского района. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. По факту нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть двух и более лиц, следственным органом возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования уголовного дела прокурором республики поставлены на контроль», - сообщили в надзорном ведомстве.
Что касается состояния выжившей 37-летней женщины, то сейчас ей ничего не угрожает.
«Вчера в Кабанскую ЦРБ поступила женщина 1984 г.р. с подозрением на воздействие неизвестным ядом. Проведено обследование, специализированный осмотр. Признаков отравления не выявлено. Основные симптомы соответствовали гипертоническому кризу. На данный момент состояние пациента удовлетворительное, женщина находится под медицинским наблюдением, проходит соответствующее лечение», - сообщили в Кабанской ЦРБ.
Фото: «Номер один»