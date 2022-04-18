Происшествия 18.04.2022 в 11:19

В Бурятии за сутки произошло четыре лесных пожара

Их общая площадь составила около 10 гектар
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии за сутки произошло четыре лесных пожара
За прошедшие сутки в Бурятии возникли 4 лесных пожара - в Джидинском, Заиграевском, Закаменском и Кяхтинском районах. Три лесных пожара произошли из-за перехода огня с земель иных категорий, один – из-за неосторожного обращения с огнём. Общая площадь пожаров составила 9,8 га, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Как уточнили в РАЛХе, три лесных пожара были ликвидированы в тот же день, сегодня утром был потушен четвертый пожар в Закаменском районе площадью 2,5 га.

Фото: «Номер один»
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