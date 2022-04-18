Происшествия 18.04.2022 в 11:40
В Бурятии сообщили подробности гибели ребенка на реке
Мальчик упал в воду со льдины, его тело пока не нашли
Текст: Петр Санжиев
Сегодня в МЧС Бурятии сообщили подробности о трагедии в селе Ильинка, где пропал 9-летний мальчик. В ходе его поисков спасатели пришли к выводу, что ребенок утонул в Селенге.
Эту версию подтвердил друг погибшего мальчика, который находился поблизости. Он рассказал, что школьник залез на льдину, но не смог удержаться и упал в реку. Некоторое время друг видел, как упавшего в воду товарища несло потоком вниз по течению, но потом он потерял его из виду, испугался и убежал. Вечером в пятницу, когда о ЧП стало известно, на место выехали спасатели, которые начали поиски.
На реке в тех местах идет ледоход. В первый день эхолотом спасатели обследовали около 300-400 метров, но тело обнаружено не было. Работа шла до изгиба реки, где лед создал затор. В воскресенье обследовали еще 500 метров - ниже затора, но безрезультатно. Вода в реке очень мутная, дно замусорено, все в бревнах. Водолазы пока не использовались. Спасатели заверили, что поиски будут продолжаться.
В МЧС жителей республики предупреждают об опасности выезда и выхода на водные объекты. На это введен строгий запрет. Но не все его соблюдают. За прошлую неделю в Бурятии произошло три провала машин под лед. К счастью, обошлось без жертв. Два провала произошли у села Максимиха, а также на реке Баргузин. Машины провалились частично.
В целом, буквально за полмесяца на водоемах Бурятии погибли четыре человека, в их числе девочка, которая гуляла со щенком по льду реки Уда.
Фото: МЧС Бурятии
Эту версию подтвердил друг погибшего мальчика, который находился поблизости. Он рассказал, что школьник залез на льдину, но не смог удержаться и упал в реку. Некоторое время друг видел, как упавшего в воду товарища несло потоком вниз по течению, но потом он потерял его из виду, испугался и убежал. Вечером в пятницу, когда о ЧП стало известно, на место выехали спасатели, которые начали поиски.
На реке в тех местах идет ледоход. В первый день эхолотом спасатели обследовали около 300-400 метров, но тело обнаружено не было. Работа шла до изгиба реки, где лед создал затор. В воскресенье обследовали еще 500 метров - ниже затора, но безрезультатно. Вода в реке очень мутная, дно замусорено, все в бревнах. Водолазы пока не использовались. Спасатели заверили, что поиски будут продолжаться.
В МЧС жителей республики предупреждают об опасности выезда и выхода на водные объекты. На это введен строгий запрет. Но не все его соблюдают. За прошлую неделю в Бурятии произошло три провала машин под лед. К счастью, обошлось без жертв. Два провала произошли у села Максимиха, а также на реке Баргузин. Машины провалились частично.
В целом, буквально за полмесяца на водоемах Бурятии погибли четыре человека, в их числе девочка, которая гуляла со щенком по льду реки Уда.
Фото: МЧС Бурятии
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