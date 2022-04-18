Происшествия 18.04.2022 в 12:04

В Бурятии мотоциклист без прав врезался в столб

Пассажир мотоцикла попал в больницу
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии мотоциклист без прав врезался в столб
Сегодня ночью на дороге между селами Большая Речка и Посольское в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП. Как сообщили в паблике «Кабанск-инфо.24/7», 23-летний воитель мотоцикла «Урал» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в бетонную электроопору.

В результате аварии пассажир мотоцикла получил травмы различной степени тяжести. Молодого человека госпитализировали в Кабанскую ЦРБ. Как выяснилось, прав у водителя мотоцикла не было.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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