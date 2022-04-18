В Бурятии мотоциклист без прав врезался в столб

Сегодня ночью на дороге между селами Большая Речка и Посольское в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП. Как сообщили в паблике «Кабанск-инфо.24/7», 23-летний воитель мотоцикла «Урал» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в бетонную электроопору.В результате аварии пассажир мотоцикла получил травмы различной степени тяжести. Молодого человека госпитализировали в Кабанскую ЦРБ. Как выяснилось, прав у водителя мотоцикла не было.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»