Происшествия 18.04.2022 в 13:54

Селенгинский ЦКК выплатит семьям погибших работников по миллиону рублей

Также предприятие окажет помощь в организации и проведении похорон
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Текст: Константин Воронов
Селенгинский ЦКК выплатит семьям погибших работников по миллиону рублей
Семьям каждого из погибших на Селенгинском ЦКК работников будет выплачена компенсация в размере миллиона рублей. Об этом сообщила гендиректор комбината Лилия Деева. Также руководство предприятия окажет помощь в организации и проведении похорон.

Ранее власти Бурятии сообщили, из резервного фонда правительства Бурятии семьям погибших работников СЦКК выплатят компенсации по 500 тысяч рублей. Пострадавшей работнице выделят 200 тысяч рублей.

Напомним, 17 апреля на территории Селенгинского целлюлозно-картонного комбината погибли пять работников: двое мужчин и трое женщин, еще одна работница предприятия в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Расследованием происшествия занялся Следственный комитет Бурятии, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц).

По данным следствия, на территории комбината в помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация неизвестного газа, вдыхание которого вызвало гибель пяти работников предприятия, находившихся внутри. Еще одна женщина смогла самостоятельно покинуть помещение, однако из-за действия токсичных веществ ей потребовалась врачебная помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

С 18 до 22 апреля в Кабанском районе Бурятии объявлен траур по погибшим работникам.

Фото: «Номер один»
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