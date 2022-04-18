В Улан-Удэ патруль Росгвардии преградил дорогу пьяной пенсионерке

В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в ходе патрулирования на улице Шумяцкого заметили автомобиль, который резко начал движение с места и выехал на встречную полосу.«Чтобы не допустить трагедии, мгновенно оценив обстановку, патрульный экипаж решил принять меры по предотвращению аварийной ситуации и перегородил дорогу. В итоге нарушитель совершил столкновение со служебным автомобилем. За рулем машины оказалась 61-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения. Ее задержали и передали сотрудникам ДПС для принятия правового решения», - сообщили подробности происшествия в Росгвардии Бурятии.Результат освидетельствования пенсионерки показал 0,81 мг/л, также выяснилось, что женщина не имеет водительских прав. По факту управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, составлен административный материал.В дорожно-транспортном происшествии автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет.Фото: Росгвардия Бурятии