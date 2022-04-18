Происшествия 18.04.2022 в 15:20

В Улан-Удэ наказали девушек, вырвавших саженцы на площади Революции

Одна отправлена под арест, другая оштрафована на тысячу рублей
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ наказали девушек, вырвавших саженцы на площади Революции
Полиция Улан-Удэ нашла хулиганов, которые в ночь на 16 апреля вырвали из клумб саженцы ели на площади Революции. Ими оказались две девушки, они привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство.

«Решением суда одной из них назначено наказание в виде ареста на пять суток, другой - штраф в размере одной тысячи рублей», - сообщили в МВД Бурятии.

Напомним, от рук хулиганок пострадали две молодые ели. Специалисты Городского лесничества посадили пострадавшие саженцы обратно в клумбы, однако приживутся ли они – большой вопрос.

- Если ели не приживутся, то их заменят на новые во время весенних посадок в мае, - сообщили в Комитете городского хозяйства.

Фото: КГХ Улан-Удэ
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