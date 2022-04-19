В Бурятии сгорели пять домов

Еще один крупный пожар возник примерно в это же время в селе Суво Баргузинского района. Там загорелись два дома.





Два крупных пожара произошли 18 апреля в селах Бурятии. Как сообщили в МЧС, первый случился в селе Малая Курба Хоринского района около половины шестого вечера. Там загорелись сразу три дома. С огнем боролись подразделения нескольких пожарных частей и добровольная пожарная команда. Позже к месту происшествия вылетел вертолет с аэромобильной группировкой МЧС на борту.Спустя несколько часов пожар был локализован, а около 11 часов вечера – ликвидировано открытое горение на площади 450 квадратных метров. Еще несколько часов потребовалось на проливку места пожара. Окончательно ликвидация возгорания завершилась уже сегодня около 6 утра. Как уточнили в МЧС, происшествие обошлось без пострадавших, о причинах возгорания пока не сообщается.«В 20.35 пожар был полностью ликвидирован на площади 180 квадратных метров, сгорели 1 жилой дом, 1 нежилой дом, надворные постройки. Пожарным удалось предотвратить распространения огня ещё на один соседний дом. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - сообщили в МЧС.Фото: МЧС Бурятии