Происшествия 19.04.2022 в 09:49

В Улан-Удэ росгвардейцы вернули домой потерявшегося ребенка

Трехлетняя девочка бесцельно бродила по магазину
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ росгвардейцы вернули домой потерявшегося ребенка
Вчера сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили вызов с продуктового супермаркета в поселке Сокол в Улан-Удэ. Прибывшим на место правоохранителям работники торгового предприятия рассказали, что заметили в магазине маленькую девочку, которая бесцельно ходила между продуктовыми рядами. Возле кассы она просила у посетителей, чтобы те достали сладости, до которых она не могла дотянуться.

Установить данные и место жительства ребенка росгвардейцы не смогли, так как девочка не разговаривала, на вид ей было всего около 3 лет.

«Сотрудники вневедомственной охраны вывели ребенка на улицу и пошли за ней. Девочка побежала в сторону ближайшего садоводческого некоммерческого товарищества. Проследовав несколько сотен метров за девочкой, росгвардейцы увидели автомобиль, из которого выбежала женщина и сообщила, что это ее племянница, которая ушла из дома и потерялась. Потерявшаяся девочка была передана матери», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
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