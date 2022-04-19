В Улан-Удэ росгвардейцы вернули домой потерявшегося ребенка

Вчера сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили вызов с продуктового супермаркета в поселке Сокол в Улан-Удэ. Прибывшим на место правоохранителям работники торгового предприятия рассказали, что заметили в магазине маленькую девочку, которая бесцельно ходила между продуктовыми рядами. Возле кассы она просила у посетителей, чтобы те достали сладости, до которых она не могла дотянуться.







Установить данные и место жительства ребенка росгвардейцы не смогли, так как девочка не разговаривала, на вид ей было всего около 3 лет.

«Сотрудники вневедомственной охраны вывели ребенка на улицу и пошли за ней. Девочка побежала в сторону ближайшего садоводческого некоммерческого товарищества. Проследовав несколько сотен метров за девочкой, росгвардейцы увидели автомобиль, из которого выбежала женщина и сообщила, что это ее племянница, которая ушла из дома и потерялась. Потерявшаяся девочка была передана матери», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии