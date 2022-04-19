Происшествия 19.04.2022 в 10:21
В Бурятии «черные лесорубы» побили полицейских и закидали их камнями
В ответ правоохранители открыли огонь
Текст: Константин Воронов
В Бурятии стали известны подробности стычки полицейских и группы «черных лесорубов», случившейся 13 апреля в лесу возле поселка Николаевский Тарбатайского района. Напомним, для задержания агрессивных злоумышленников правоохранителям пришлось применить табельное оружие, в результате трое лесорубов получили ранения и попали в больницу. Двоих медики отпустили после осмотра и оказания первой помощи.
«По версии следствия, мужчины напали на сотрудников полиции, проводивших осмотр места незаконной рубки леса. Обвиняемые хотели забрать телегу, груженную незаконно срубленной древесиной, однако полицейские не дали им этого сделать. В ответ на это агрессивно настроенные мужчины стали забрасывать служебный автомобиль камнями, несколько раз ударили двоих участковых и угрожали им расправой, в том числе с применением пневматического пистолета. Пресекая незаконные действия обвиняемых, полицейские применили в отношении них физическую силу, а также служебное оружие», - рассказали в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.
Райсуд удовлетворил ходатайства следствия и взял четверых подозреваемых в нападении на полицейских под стражу. Известно, что все они являются жителями поселка Николаевский.
Фото: «Номер один»
«По версии следствия, мужчины напали на сотрудников полиции, проводивших осмотр места незаконной рубки леса. Обвиняемые хотели забрать телегу, груженную незаконно срубленной древесиной, однако полицейские не дали им этого сделать. В ответ на это агрессивно настроенные мужчины стали забрасывать служебный автомобиль камнями, несколько раз ударили двоих участковых и угрожали им расправой, в том числе с применением пневматического пистолета. Пресекая незаконные действия обвиняемых, полицейские применили в отношении них физическую силу, а также служебное оружие», - рассказали в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.
Райсуд удовлетворил ходатайства следствия и взял четверых подозреваемых в нападении на полицейских под стражу. Известно, что все они являются жителями поселка Николаевский.
Фото: «Номер один»
Тегинападение черные лесорубы