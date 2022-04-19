Происшествия 19.04.2022 в 10:21

В Бурятии «черные лесорубы» побили полицейских и закидали их камнями

В ответ правоохранители открыли огонь
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии «черные лесорубы» побили полицейских и закидали их камнями
В Бурятии стали известны подробности стычки полицейских и группы «черных лесорубов», случившейся 13 апреля в лесу возле поселка Николаевский Тарбатайского района. Напомним, для задержания агрессивных злоумышленников правоохранителям пришлось применить табельное оружие, в результате трое лесорубов получили ранения и попали в больницу. Двоих медики отпустили после осмотра и оказания первой помощи.

«По версии следствия, мужчины напали на сотрудников полиции, проводивших осмотр места незаконной рубки леса. Обвиняемые хотели забрать телегу, груженную незаконно срубленной древесиной, однако полицейские не дали им этого сделать. В ответ на это агрессивно настроенные мужчины стали забрасывать служебный автомобиль камнями, несколько раз ударили двоих участковых и угрожали им расправой, в том числе с применением пневматического пистолета. Пресекая незаконные действия обвиняемых, полицейские применили в отношении них физическую силу, а также служебное оружие», - рассказали в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.

Райсуд удовлетворил ходатайства следствия и взял четверых подозреваемых в нападении на полицейских под стражу. Известно, что все они являются жителями поселка Николаевский.

Фото: «Номер один»
Теги
нападение черные лесорубы

Все новости

На Украине героически погиб ефрейтор из Хоринского района
19.04.2022 в 11:28
В Бурятии число лесных пожаров за сутки выросло вдвое
19.04.2022 в 11:19
Никаких переговоров между Монголией и США о создании совместной биолаборатории не велось - глава МИД Монголии
19.04.2022 в 10:58
В Бурятии «черные лесорубы» побили полицейских и закидали их камнями
19.04.2022 в 10:21
ФАП-«ляпы» огорчают сельских жителей Бурятии
19.04.2022 в 10:07
В Улан-Удэ росгвардейцы вернули домой потерявшегося ребенка
19.04.2022 в 09:49
В Бурятии текущая волна COVID-19 близка к завершению
19.04.2022 в 09:37
В Бурятии подготовили почти 500 мест для беженцев из Донбасса
19.04.2022 в 08:44
В Бурятии сгорели пять домов
19.04.2022 в 08:24
В Бурятии перевернулась маршрутка с пассажирами
18.04.2022 в 23:12
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 апреля

Читайте также
В Бурятии число лесных пожаров за сутки выросло вдвое
Площадь, охваченная огнем, увеличилась в пять раз
19.04.2022 в 11:19
В Улан-Удэ росгвардейцы вернули домой потерявшегося ребенка
Трехлетняя девочка бесцельно бродила по магазину
19.04.2022 в 09:49
В Бурятии текущая волна COVID-19 близка к завершению
Восемнадцать заболевших за сутки при 32 выздоровевших жителей республики
19.04.2022 в 09:37
В Бурятии сгорели пять домов
В селе Малая Курба огонь уничтожил три дома, еще два сгорели в селе Суво
19.04.2022 в 08:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru