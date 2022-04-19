В Бурятии число лесных пожаров за сутки выросло вдвое

За прошедшие сутки в Бурятии было зарегистрировано 8 лесных пожаров, это на 4 больше, чем сутками ранее. Леса горели в Баргузинском, Джидинском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Прибайкальском и Селенгинском районах.Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, 6 лесных пожаров возникли из-за перехода огня с земель иных категорий, остальные возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнём. Общая площадь пожаров составила 55 га (сутками ранее было около 10 га).«Четыре лесных пожара в Заиграевском, Иволгинском, Кабанском и Прибайкальском районах ликвидированы. На утро 19 апреля продолжается тушение 4 лесных пожаров в Баргузинском, Селенгинском и Джидинском районах. Их общая площадь 45 га. На тушении работают 184 человека и 27 единиц лесопожарной техники», - сообщили в РАЛХе.Фото: РАЛХ