Происшествия 19.04.2022 в 11:19

В Бурятии число лесных пожаров за сутки выросло вдвое

Площадь, охваченная огнем, увеличилась в пять раз
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии число лесных пожаров за сутки выросло вдвое
За прошедшие сутки в Бурятии было зарегистрировано 8 лесных пожаров, это на 4 больше, чем сутками ранее. Леса горели в Баргузинском, Джидинском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Прибайкальском и Селенгинском районах.

Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, 6 лесных пожаров возникли из-за перехода огня с земель иных категорий, остальные возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнём. Общая площадь пожаров составила 55 га (сутками ранее было около 10 га).

«Четыре лесных пожара в Заиграевском, Иволгинском, Кабанском и Прибайкальском районах ликвидированы. На утро 19 апреля продолжается тушение 4 лесных пожаров в Баргузинском, Селенгинском и Джидинском районах. Их общая площадь 45 га. На тушении работают 184 человека и 27 единиц лесопожарной техники», - сообщили в РАЛХе.

Фото: РАЛХ
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ЗУРХАЙ
с 13 по 19 апреля

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