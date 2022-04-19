Происшествия 19.04.2022 в 12:20

В Бурятии неизвестные подожгли церковные постройки

Храму нанесен большой материальный ущерб
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии неизвестные подожгли церковные постройки
Вечером 18 апреля в селе Кабанск произошел пожар на территории храма. Как сообщает паблик «Кабанск-инфо.24/7», пожарные боролись с огнем несколько часов.

«В результате пожара огнём уничтожены надворные постройки на территории храма: стайка, сеновал, столярная мастерская и кладовая на общей площади 120 кв. метров. Огнём уничтожено 24 центнера сена, погибли 2 телёнка и 3 коровы. Также пострадали надворные постройки на рядом расположенной территории частного дома», - сообщают в паблике.

Предположительной причиной возгорания назван поджог.

Фото: скриншот видео «Кабанск-инфо.24/7»
Теги
пожар

Все новости

Улан-Удэ встретил участников автопробега «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!»
19.04.2022 в 13:05
Мэр Улан-Удэ проверил работу «Водоканала»
19.04.2022 в 12:47
Паровоз-памятник «Генерал» отправляется на Тихорецкую, покидая Северобайкальск
19.04.2022 в 12:44
В Бурятии неизвестные подожгли церковные постройки
19.04.2022 в 12:20
В Бурятии возбуждено второе уголовное дело после гибели пяти работников СЦКК
19.04.2022 в 12:12
Глава Бурятии пообещал работу для всех абитуриентов
19.04.2022 в 12:03
Байкал норовит утопить иркутские джипы
19.04.2022 в 11:51
На Украине героически погиб ефрейтор из Хоринского района
19.04.2022 в 11:28
В Бурятии число лесных пожаров за сутки выросло вдвое
19.04.2022 в 11:19
Никаких переговоров между Монголией и США о создании совместной биолаборатории не велось - глава МИД Монголии
19.04.2022 в 10:58
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 апреля

Читайте также
В Бурятии возбуждено второе уголовное дело после гибели пяти работников СЦКК
Байкальская природоохранная прокуратура РФ связала инцидент с «загрязнением атмосферы, повлекшем по неосторожности смерть человека»
19.04.2022 в 12:12
Байкал норовит утопить иркутские джипы
Разрушение льда на озере-море вошло в активную фазу
19.04.2022 в 11:51
В Бурятии число лесных пожаров за сутки выросло вдвое
Площадь, охваченная огнем, увеличилась в пять раз
19.04.2022 в 11:19
В Бурятии «черные лесорубы» побили полицейских и закидали их камнями
В ответ правоохранители открыли огонь
19.04.2022 в 10:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru