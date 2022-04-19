Происшествия 19.04.2022 в 12:20
В Бурятии неизвестные подожгли церковные постройки
Храму нанесен большой материальный ущерб
Текст: Константин Воронов
Вечером 18 апреля в селе Кабанск произошел пожар на территории храма. Как сообщает паблик «Кабанск-инфо.24/7», пожарные боролись с огнем несколько часов.
«В результате пожара огнём уничтожены надворные постройки на территории храма: стайка, сеновал, столярная мастерская и кладовая на общей площади 120 кв. метров. Огнём уничтожено 24 центнера сена, погибли 2 телёнка и 3 коровы. Также пострадали надворные постройки на рядом расположенной территории частного дома», - сообщают в паблике.
Предположительной причиной возгорания назван поджог.
Фото: скриншот видео «Кабанск-инфо.24/7»
«В результате пожара огнём уничтожены надворные постройки на территории храма: стайка, сеновал, столярная мастерская и кладовая на общей площади 120 кв. метров. Огнём уничтожено 24 центнера сена, погибли 2 телёнка и 3 коровы. Также пострадали надворные постройки на рядом расположенной территории частного дома», - сообщают в паблике.
Предположительной причиной возгорания назван поджог.
Фото: скриншот видео «Кабанск-инфо.24/7»
Тегипожар