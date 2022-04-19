Происшествия 19.04.2022 в 15:35

В Бурятии назвали причину пожара, из-за которого едва не сгорело село

Огонь вспыхнул на сенокосных угодьях, ветер моментально донес его до населенного пункта
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии назвали причину пожара, из-за которого едва не сгорело село
Республиканское агентство ГО и ЧС сообщило о причинах крупных пожаров, случившихся вчера в двух селах Бурятии.

Напомним, в селе Суво Баргузинского района произошло возгорание одного жилого и одного нежилого дома. В результате пожара огнем уничтожено два дома и надворные постройки на общей площади около 200 кв. метров.

«Благодаря слаженности действий личного состава и местного населения удалось отстоять 2 жилых дома и остановить дальнейшее распространение огня. В тушении пожара были задействованы пожарные, добровольная пожарная команда МО СП «Сувинское», лесная охранава, также местное население в количестве 40 человек», - рассказали в агентстве.

Предварительно очаг возгорания находился на сенокосных угодьях на расстоянии в 400 метров от населенного пункта. С учетом порывов шквалистого ветра пожар моментально распространился на большую площадь и жилой сектор.

Крупный пожар в селе Малая Курба Хоринского района мог возникнуть из-за короткого замыкания проводов электроопоры. Как уже сообщалось, в этом населенном пункте огнем уничтожено 3 дома и надворные постройки на прилегающих территориях на общей площади около 250 кв. м. распространение огня на другие жилые строения удалось остановить.

Фото: МЧС Бурятии
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