Ушли из жизни друг за другом

17 апреля на территории Селенгинского целлюлозно-картонного комбината погибли пять работников. Причиной смерти двух мужчин и трех женщин называют концентрацию опасного газа. Возбуждено уголовное дело.Жуткие обстоятельства смерти сотрудников предприятия напоминают фильм ужасов. Люди один за другим входили в помещение и падали, теряя сознание и умирая на месте.Первой отправилась проверять давление в бочке орошения, где хранится химическая перерабатывающая жидкость, диспетчер ЦКК. По всей видимости, в этот момент произошел выброс неизвестного газа, женщина потеряла сознание и умерла на месте. За ней в помещение пришла ничего не подозревающая машинистка насосной станции, которая тоже задохнулась, упав на этом же месте замертво. В поисках пропавших коллег осмотреть коллектор решила начальница смены, но и она погибла тут же.Позже произошла пересменка, и на работу вышли два слесаря и другой диспетчер. Не застав коллег на месте, мужчины начали обыскивать коридоры коллектора. И их обнаружат мертвыми. Диспетчеру чудом удалось выйти из коллектора живой. Сейчас женщина находится в реанимации.«На утро 18 апреля состояние пациентки, пострадавшей в Селенгинском ЦКК, удовлетворительное, ее жизни ничего не угрожает. Женщина госпитализирована в отделение реанимации Кабанской ЦРБ с учетом нахождения в зоне поражения. Медицинскими работниками оказывается необходимое лечение, в дальнейшем пациентку переведут из отделения реанимации в терапевтическое», - сообщили в пресс-службе минздрава РБ.Интересно, что в самой Кабанской ЦРБ говорят о том, что признаков отравления у поступившей к ним пациентки не выявлено.«В Кабанскую ЦРБ поступила женщина 1984 года рождения с подозрением на воздействие неизвестным ядом. Проведено обследование, специализированный осмотр. Признаков отравления не выявлено. Основные симптомы соответствовали гипертоническому кризу. На данный момент состояние пациента удовлетворительное, женщина находится под медицинским наблюдением, проходит соответствующее лечение», - прокомментировали в Кабанской ЦРБ.Расследованием происшествия занялся Следственный комитет Бурятии, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц».«В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, где фиксируются все следы преступления, а также изымаются необходимые документы, имеющие значение для уголовного дела. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств трагедии и установление конкретных виновных лиц. Для определения точной причины смерти людей будут назначены и проведены судебно-медицинские экспертизы», - сообщили в Следственном комитете.Помимо Следственного комитета, к проверке происшествия подключилась и прокуратура Бурятии.«Прокуратурой республики организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, в том числе в сфере охраны труда. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Кабанского района. Ход и результаты расследования уголовного дела прокурором республики поставлены на контроль», - сообщили в надзорном ведомстве.Тем временем в соцсетях и мессенджерах бурно обсуждают шокирующую новость.«В такие места надо обязательно заходить с газоанализатором! Если сами не носят - одно дело, а вот если руководство не выдало - совсем другое. И почему нет средств индивидуальной защиты на опасном производственном объекте?»«А где камеры видеонаблюдения, датчики химобнаружения? Опять сэкономили. Руководство - к ответственности. Вот мне даже интересно, проводил ли хоть кто-то сертификацию сотрудников по требованиям техники безопасности?» - пишут в комментариях.В приемной директора Селенгинского ЦКК «Номер один» сообщили, что директор не будет давать комментарии, пока нет результатов расследования.Ощущался ли работниками в тот опасный момент какой-либо резкий посторонний запах или работники могли ничего не почувствовать, тоже пока непонятно. По словам специалистов, в отстойнике, где произошло ЧП, всегда есть запахи производственных стоков, поэтому инородного запаха люди, к несчастью, могли не заметить.Проведены лабораторные исследования, обнаружены некоторые вещества. В том числе превышение показателей сероводорода, метана и др. Какое именно вещество стало причиной гибели, будет устанавливаться в комплексе в ходе последующих экспертиз, сообщили нашему изданию в бурятском Следкоме.Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил глубокие соболезнования всем родным и близким погибших.«Для разбора ситуации и оказания помощи родственникам пострадавших создана специальная комиссия, которую возглавил зампред по вопросам безопасности Петр Мордовской. Необходимо провести объективное расследование и разобраться в причинах трагедии. Сейчас на месте работают МЧС, МВД, медицинские службы. Работодатель должен оказать помощь и выплатить компенсацию родным и близким погибших. Со стороны правительства республики помощь будет», - написал Алексей Цыденов в своем аккаунте в Теlegram-канале.Соболезнования родным и близким погибших также выразила гендиректор Селенгинского ЦКК Лилия Деева: «С глубокой скорбью сообщаю о трагической гибели работников комбината. Горько сознавать, что не стало наших коллег, родных и близких людей. Коллектив комбината и я лично приношу самые глубокие соболезнования и слова поддержки. Вечная память всем погибшим. С нашей стороны семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь. В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств трагедии».Семьям погибших работников Селенгинского ЦКК из резервного фонда правительства Бурятии выделят компенсацию по 500 тыс. рублей. Пострадавшей работнице СЦКК из резервного фонда - 200 тыс. рублей. По поручению главы Бурятии на правительственном уровне создана комиссия по оказанию помощи родным погибших работников комбината.Кроме того, семьи погибших получат по 1 млн рублей от предприятия, об этом сообщила гендиректор комбината Лилия Деева. Также руководство предприятия окажет помощь в организации и проведении похорон.Помимо материальной поддержки, семьям погибших и пострадавшей сотруднице окажут и психологическую помощь.В Кабанском районе с 18 по 22 апреля объявлен траур.Пока верстался номер, стало известно, что возбуждено второе уголовное дело по факту трагического инцидента на ЦКК. Проверка Байкальской и Восточно-Байкальской природоохранной прокуратуры показала, что в воздухе рабочей зоны приемного резервуара зафиксированы превышения показателей по содержанию в испарениях метана и сероводорода. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы, повлекшее по неосторожности смерть человека).ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» — крупнейший производитель сульфатной небеленой целлюлозы в Сибири.Комбинат расположен вблизи федеральной трассы М-55 «Иркутск - Улан-Удэ - Чита» и осуществляет отгрузку продукции всеми видами грузового автотранспорта.ОАО «Селенгинский ЦКК» снабжает своей продукцией предприятия пищевой, химической, строительной, медицинской и многих других отраслей России и зарубежных стран. Девять стран международных партнеров: Китай, Монголия, Индия, Афганистан, страны ближнего зарубежья.В состав комбината входят: древесно-подготовительный цех, варочно-промывной цех,цех каустизации и регенерации извести, цех по производству тарного картона, цех по производству тары, цех по производству лесохимической продукции, теплоэлектростанция и комплекс очистных сооружений.Фото: «Номер один»