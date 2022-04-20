Происшествия 20.04.2022 в 09:58
СЦКК увеличил компенсации семьям погибших работников до 5 млн рублей
Доступ к объектам очистки стоков на предприятии пока закрыт
Текст: Константин Воронов
Совет директоров Селенгинского ЦКК принял решение об увеличении размера компенсационных выплат семьям погибших работников до 5 млн рублей. Об этом сообщила гендиректор комбината Лилия Деева. Ранее предприятие планировало ограничиться выплатами в миллион рублей.
«Вчера совет директоров предприятия, учитывая тяжесть случившегося и наличие несовершеннолетних детей в семьях погибших, принял решение увеличить размер компенсационных выплат до пяти миллионов рублей, включая компенсацию морального вреда, причинённого гибелью близких», - сообщила Деева.
Гендиректор предприятия также рассказала, что руководство комбината «ищет ответ на вопрос: что произошло и как это случилось?» «Ведь 49 лет этот производственный участок не представлял никакой угрозы для жизни и здоровья работников», отметила она.
Сейчас для установления технологических причин трагедии на предприятии проводится внутреннее расследование.
«Мы привлекли к данному расследованию специалиста, который проектировал комплекс очистных сооружений и внедрял цикл замкнутого водооборота. Мы попросили помощи в расследовании старейшин нашего предприятия, опытных технологов и инженеров, которые в разное время руководили производством. Я уверена, что мы выясним причины случившегося, и впредь обеспечим безопасность работ», - рассказала Лилия Деева.
На время внутреннего расследования доступ работников к объектам химической и биологической очистки промышленных стоков на комплексе очистных сооружений запрещен. Организован внеплановый осмотр объектов комплекса очистных сооружений и цеха тепловодоснабжения и канализации на предмет промышленной безопасности.
«Мы сотрудничаем со следственными органами, так как заинтересованы в объективном и скорейшем расследовании. С родственниками погибших находимся в тесном контакте», - заверила гендиректор СЦКК. Также она сообщила, что пострадавшей женщине после выписки из больницы будет оказана моральная и материальная поддержка, а также предоставлена возможность пройти курс оздоровления на курорте за счёт средств предприятия.
Напомним, 17 апреля на территории Селенгинского целлюлозно-картонного комбината погибли пять работников: двое мужчин и трое женщин, еще одна работница предприятия в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Расследованием происшествия занялся Следственный комитет Бурятии, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц).
По данным следствия, на территории комбината в помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация неизвестного газа, вдыхание которого вызвало гибель пяти работников предприятия, находившихся внутри. Еще одна женщина смогла самостоятельно покинуть помещение, однако из-за действия токсичных веществ ей потребовалась врачебная помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Позже стало известно о возбуждении второго уголовного дела - по ч. 3 ст. 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Фото: «Номер один»
«Вчера совет директоров предприятия, учитывая тяжесть случившегося и наличие несовершеннолетних детей в семьях погибших, принял решение увеличить размер компенсационных выплат до пяти миллионов рублей, включая компенсацию морального вреда, причинённого гибелью близких», - сообщила Деева.
Гендиректор предприятия также рассказала, что руководство комбината «ищет ответ на вопрос: что произошло и как это случилось?» «Ведь 49 лет этот производственный участок не представлял никакой угрозы для жизни и здоровья работников», отметила она.
Сейчас для установления технологических причин трагедии на предприятии проводится внутреннее расследование.
«Мы привлекли к данному расследованию специалиста, который проектировал комплекс очистных сооружений и внедрял цикл замкнутого водооборота. Мы попросили помощи в расследовании старейшин нашего предприятия, опытных технологов и инженеров, которые в разное время руководили производством. Я уверена, что мы выясним причины случившегося, и впредь обеспечим безопасность работ», - рассказала Лилия Деева.
На время внутреннего расследования доступ работников к объектам химической и биологической очистки промышленных стоков на комплексе очистных сооружений запрещен. Организован внеплановый осмотр объектов комплекса очистных сооружений и цеха тепловодоснабжения и канализации на предмет промышленной безопасности.
«Мы сотрудничаем со следственными органами, так как заинтересованы в объективном и скорейшем расследовании. С родственниками погибших находимся в тесном контакте», - заверила гендиректор СЦКК. Также она сообщила, что пострадавшей женщине после выписки из больницы будет оказана моральная и материальная поддержка, а также предоставлена возможность пройти курс оздоровления на курорте за счёт средств предприятия.
Напомним, 17 апреля на территории Селенгинского целлюлозно-картонного комбината погибли пять работников: двое мужчин и трое женщин, еще одна работница предприятия в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Расследованием происшествия занялся Следственный комитет Бурятии, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц).
По данным следствия, на территории комбината в помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация неизвестного газа, вдыхание которого вызвало гибель пяти работников предприятия, находившихся внутри. Еще одна женщина смогла самостоятельно покинуть помещение, однако из-за действия токсичных веществ ей потребовалась врачебная помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Позже стало известно о возбуждении второго уголовного дела - по ч. 3 ст. 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Фото: «Номер один»