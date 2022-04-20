В Бурятии пенсионер задохнулся в дыму

20 апреля в селе Верхний Жирим Тарбагатайского района произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия огнеборцев дом был задымлен изнутри. В ходе тушения пожарные обнаружили внутри жилища тело 67-летнего мужчины.«В результате возгорания дом закопчен изнутри на площади 10 кв.м. Предположительными причинами пожара могли стать короткое замыкание электрооборудования или неосторожное обращение с огнем, на месте работают сотрудники МЧС», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС