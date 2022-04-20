Происшествия 20.04.2022 в 11:09

В Бурятии пенсионер задохнулся в дыму

Причина пожара сейчас устанавливается
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пенсионер задохнулся в дыму
20 апреля в селе Верхний Жирим Тарбагатайского района произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия огнеборцев дом был задымлен изнутри. В ходе тушения пожарные обнаружили внутри жилища тело 67-летнего мужчины.

«В результате возгорания дом закопчен изнутри на площади 10 кв.м. Предположительными причинами пожара могли стать короткое замыкание электрооборудования или неосторожное обращение с огнем, на месте работают сотрудники МЧС», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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ЗУРХАЙ
с 20 по 26 апреля

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