Жителя Улан-Удэ арестовали за нацистскую татуировку на затылке

В Улан-Удэ за демонстрацию нацистской татуировки к административной ответственности привлечен 29-летний горожанин. Как сообщили в МВД Бурятии, в одном из питейных заведений города молодой человек обратил на себя внимание нанесенной на затылок нацистской символикой, о чем очевидцы сообщили в правоохранительные органы.«Нарушитель доставлен в отдел полиции, где была установлена его личность и составлен протокол об административном правонарушении. Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за экстремизм. В ноябре прошлого года он освободился из мест лишения свободы и вновь привлекается к уголовной ответственности за имущественное преступление, совершенное в марте этого года», - рассказали в МВД.Свою вину злоумышленник признал, пояснив, что в настоящее время женился, трудоустроен и намерен начать нормальную жизнь.За совершение административного нарушения суд назначил молодому человеку 5 суток ареста.Фото: «Номер один»