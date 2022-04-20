Происшествия 20.04.2022 в 11:52

Жителя Улан-Удэ арестовали за нацистскую татуировку на затылке

Молодой человек ранее был судим за экстремизм
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Текст: Константин Воронов
Жителя Улан-Удэ арестовали за нацистскую татуировку на затылке
В Улан-Удэ за демонстрацию нацистской татуировки к административной ответственности привлечен 29-летний горожанин. Как сообщили в МВД Бурятии, в одном из питейных заведений города молодой человек обратил на себя внимание нанесенной на затылок нацистской символикой, о чем очевидцы сообщили в правоохранительные органы.

«Нарушитель доставлен в отдел полиции, где была установлена его личность и составлен протокол об административном правонарушении. Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за экстремизм. В ноябре прошлого года он освободился из мест лишения свободы и вновь привлекается к уголовной ответственности за имущественное преступление, совершенное в марте этого года», - рассказали в МВД.

Свою вину злоумышленник признал, пояснив, что в настоящее время женился, трудоустроен и намерен начать нормальную жизнь.

За совершение административного нарушения суд назначил молодому человеку 5 суток ареста.

Фото: «Номер один»
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