Происшествия 20.04.2022 в 11:52
Жителя Улан-Удэ арестовали за нацистскую татуировку на затылке
Молодой человек ранее был судим за экстремизм
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ за демонстрацию нацистской татуировки к административной ответственности привлечен 29-летний горожанин. Как сообщили в МВД Бурятии, в одном из питейных заведений города молодой человек обратил на себя внимание нанесенной на затылок нацистской символикой, о чем очевидцы сообщили в правоохранительные органы.
«Нарушитель доставлен в отдел полиции, где была установлена его личность и составлен протокол об административном правонарушении. Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за экстремизм. В ноябре прошлого года он освободился из мест лишения свободы и вновь привлекается к уголовной ответственности за имущественное преступление, совершенное в марте этого года», - рассказали в МВД.
Свою вину злоумышленник признал, пояснив, что в настоящее время женился, трудоустроен и намерен начать нормальную жизнь.
За совершение административного нарушения суд назначил молодому человеку 5 суток ареста.
Фото: «Номер один»
«Нарушитель доставлен в отдел полиции, где была установлена его личность и составлен протокол об административном правонарушении. Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за экстремизм. В ноябре прошлого года он освободился из мест лишения свободы и вновь привлекается к уголовной ответственности за имущественное преступление, совершенное в марте этого года», - рассказали в МВД.
Свою вину злоумышленник признал, пояснив, что в настоящее время женился, трудоустроен и намерен начать нормальную жизнь.
За совершение административного нарушения суд назначил молодому человеку 5 суток ареста.
Фото: «Номер один»
Тегиэкстремизм