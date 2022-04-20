Происшествия 20.04.2022 в 13:20

В Бурятии задержан директор по производству Селенгинского ЦКК

Уже установлена причина гибели работников предприятия – выброс сероводорода
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии задержан директор по производству Селенгинского ЦКК
В Бурятии в рамках расследования уголовных дел о гибели пяти работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината задержан директор по производству предприятия. По версии следствия, он не обеспечил безопасные условия труда для работников и не принял необходимые меры для безаварийной работы оборудования очистных сооружений. Как сообщили в Следственном комитете, мужчине уже предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 251 УК (нарушение эксплуатации сооружений, повлекшее загрязнение воздуха и смерть людей).

Напомним, 17 апреля в приемном резервуаре комплекса очистных сооружений Селенгинского ЦКК произошел выброс вредных газообразных веществ, в том числе сероводорода. Вечером для выполнения текущих контрольных мероприятий и замера уровня стоков к резервуару, расположенному в кирпичном здании, зашла машинист насосных установок. Внутри от действия газа женщина потеряла сознание и скончалась. Затем следом за ней поочередно в помещение зашли еще три женщины: начальник смены, оператор очистных сооружений и оператор химической очистки, а также двое мужчин - монтажников санитарно-технических систем и оборудования, не обеспеченных средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Из них лишь одной женщине удалось самостоятельно покинуть помещение и известить дежурные службы о происшествии. Остальные работники погибли.


«Даже на следующий день показатели содержания сероводорода в воздухе на комплексе очистных сооружений комбината превышали предельно допустимые нормы почти в тысячу раз, а контрольные замеры на стационарных постах в близлежащих населенных пунктах показали превышение концентрации сероводорода в воздухе до 10 раз от нормы», - сообщили в следственном ведомстве.

В настоящее время решается вопрос о заключении директора по производству под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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