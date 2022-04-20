В Бурятии ледовый затор на Селенге угрожает федеральной трассе

20 апреля специалисты республиканского агентства ГО и ЧС выехали на затороопасные участки реки Селенга для мониторинга прохождения весеннего ледохода.«Специалистами установлено, что в районе зимней лесовозной переправы между населёнными пунктами Ильинка и Татаурово образовался затор. В результате поднялся уровень воды в реке Селенга, вода местами подошла к федеральной автомобильной дороге. На данный момент угрозы для федеральной трассы нет, ситуация находится на контроле дорожных служб», - рассказали в агентстве.В селе Татаурово вода вышла на низменные участки поймы. Угрозы подтопления жилых домов также пока нет. Главой Татауровской администрации организован мониторинг обстановки.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС